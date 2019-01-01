Auto, mercato auto europeo in rosso a gennaio (-3,5%), Stellantis +6,7%

Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) apre in rosso il 2026. Le immatricolazioni in gennaio sono state - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 961.382 con una flessione del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Il gruppo Stellantis chiude gennaio con un dato positivo: le auto vendute sono 164.436 immatricolazioni, il 6,7% in più dello stesso mese dell'anno scorso, con la quota di mercato che passa dal 15,5% al 17,1%. Nell'Europa allargata sono in calo i principali gruppi automobilistici, in particolare Tesla che registra una flessione del 17%, Renault con un calo del 15% e Toyota del 13,4%. Perdono anche Volkswagen (-3,8%) e la casa cinese Saic in calo dell'1,8%. Oltre a Stellantis crescono i cinesi di Byd con 18.242 immatricolazioni (+165%) e una quota di mercato che sale dallo 0,7% all'1,9%. Positiva anche Mercedes (+2,8%).