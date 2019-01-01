Nasce il Basket Bond Piemonte, fino a 75 milioni per le piccole imprese

Nasce il Basket Bond Piemonte, strumento di finanza innovativa pensato per supportare le pmi piemontesi nell'accesso al mercato dei capitali attraverso l'emissione di minibond. L'operazione, la prima di questo tipo in regione, prevede un ammontare complessivo fino a 75 milioni di euro e vede Finpiemonte nel ruolo di investitore territoriale con un impegno di 7,5 milioni. La struttura potrà beneficiare della Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia e sarà curata da Sinloc Investimenti Sgr, con la collaborazione di Adb Corporate Advisory. Tra i coinvestitori figura Mediocredito Centrale, che sottoscriverà il 50% del portafoglio. Determinante anche il supporto della Regione Piemonte, che mette a disposizione un contributo a fondo perduto per abbattere i costi di emissione e collocamento delle obbligazioni. Il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti, ha sottolineato il ruolo dell'ente come investitore istituzionale attraverso canali alternativi a quello bancario, richiamando esperienze come il Fondo Piemonte Next e il Fondo Rilancio. L'operazione, ha spiegato, si inserisce in un percorso volto a rafforzare il sostegno al tessuto produttivo regionale. Soddisfazione è stata espressa dagli assessori regionali Andrea Tronzano ed Elena Chiorino, che hanno evidenziato come il Basket Bond Piemonte rappresenti uno strumento strutturale di politica industriale, capace di ampliare l'accesso ai capitali e sostenere investimenti in innovazione, crescita e internazionalizzazione. Il direttore generale di Finpiemonte, Mario Alparone, ha rimarcato l'innovatività della struttura rispetto ad analoghe esperienze in altre regioni. Per Lorenzo Coletta, responsabile Bond di Mediocredito Centrale, il programma rappresenta un sostegno concreto alla crescita del tessuto economico locale, favorendo l'accesso delle pmi al mercato dei capitali.