Bimbo morto nel Torinese, aperto fascicolo per omicidio colposo

Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Torino sul caso del bimbo di cinque mesi morto ieri a 48 ore dal ricovero in ospedale dopo una caduta in casa a Pessione, frazione di Chieri (Torino). Il passo si è reso necessario perché gli inquirenti intendono procedere con l'autopsia per chiarire vari aspetti della vicenda. L'espianto del cuore del piccino non comprometterà l'accertamento di natura medico legale. La mamma ha dichiarato ai carabinieri che era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia.