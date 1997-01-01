SACRO & PROFANO

Cattolici per cultura (e storia)

ma l'identità pubblica è laica

Due italiani su tre espongono simboli religiosi in casa e oltre la metà (57%) è favorevole al crocifisso in scuole e uffici, ma la proposta divide politicamente. La maggioranza indica nel tricolore il vero emblema nazionale. Lo studio di Swg

L’Italia continua a essere un Paese profondamente segnato dalla cultura cattolica, ben oltre la pratica religiosa. I dati dell’ultimo Radar Swg mostrano infatti come solo il 26% degli italiani dichiari di non sentirsi rappresentato dai valori della Chiesa, mentre il 22% si riconosce completamente e il 52% almeno in parte. Significa che tre italiani su quattro mantengono comunque un legame con quell’universo simbolico e morale che ha attraversato la storia nazionale fin dalla nascita dello Stato. Anche la distribuzione politica non ribalta il quadro: nel centrodestra cresce la quota di chi si sente pienamente rappresentato, ma perfino nel centrosinistra la maggioranza mantiene un rapporto – seppur più debole – con la cultura cattolica.

Identità prima che fede

La presenza della religione emerge con forza nella vita quotidiana. Due italiani su tre (65%) espongono in casa un simbolo religioso visibile, come un crocifisso o un’icona. Tra i cattolici ferventi si arriva al 90%, mentre tra i non praticanti resta comunque molto alta (77%). Solo tra non credenti e appartenenti ad altre religioni la quota scende al 26%. È un dato che racconta più di una semplice pratica religiosa: spesso questi oggetti rappresentano tradizione familiare, memoria e identità culturale, più che adesione spirituale attiva.

Quando la religione diventa politica

Il terreno si fa più scivoloso quando i simboli religiosi entrano nello spazio pubblico. La proposta di legge che prevede l’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole e negli uffici pubblici come simbolo dell’identità italiana trova il consenso del 57% degli italiani (33% molto d’accordo e 24% abbastanza), contro il 43% contrario. Il sostegno cresce tra i cattolici – 80% tra i ferventi e 73% tra i non praticanti – e raggiunge l’82% tra gli elettori di centrodestra, mentre scende al 35% nel centrosinistra. Il simbolo religioso diventa così una linea di frattura politica: ciò che culturalmente unisce, elettoralmente divide.

Prima la bandiera, poi il crocifisso

Ancora più indicativa è la gerarchia dei simboli nazionali. Se chiamati a scegliere cosa esporre negli edifici pubblici per rappresentare l’identità italiana, gli intervistati indicano prima di tutto la bandiera tricolore (52%). Solo dopo arrivano il crocifisso (36%) e la foto del Presidente della Repubblica (28%), mentre è marginale la quota di chi ritiene non si debba esporre nulla (14%). Anche tra chi è favorevole all’obbligo del crocifisso, la bandiera resta il simbolo principale: segno che l’identità nazionale viene percepita prima come civica e solo in seconda battuta come religiosa.

Una lunga storia che cambia forma

La ricerca colloca questi risultati dentro una prospettiva storica più ampia. La serie 1997-2025 sulla centralità dei valori cattolici mostra oscillazioni ma non crolli strutturali: negli anni si passa da picchi attorno al 65% a livelli più recenti intorno al 58%. Non si tratta quindi di una perdita radicale di peso, quanto piuttosto di una trasformazione nel modo in cui questi valori vengono vissuti e tradotti nella vita pubblica.

La conclusione è quasi paradossale, ma solo in apparenza. La fede cattolica resta un pilastro della cultura personale di molti italiani, però quando si tratta di rappresentare l’identità collettiva prevalgono simboli civili, a partire dal tricolore. L’esposizione istituzionale del crocifisso appare generalmente accettata, ma non centrale e soprattutto politicamente divisiva. Il cattolicesimo rimane dunque una lingua comune della società italiana, ma non più l’unico alfabeto dell’identità nazionale.