Cirio, Piemonte assicura ancora la borsa di studio a tutti gli studenti

"Ancora una volta il Piemonte assicura la borsa di studio a tutti gli studenti aventi diritto, quasi mille in più rispetto all'anno scorso, con uno stanziamento record di 110 milioni di euro". Lo sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio, con l'assessora all'Istruzione Elena Chiorino, commentandola delibera regionale che ha stanziato 11 milioni 593mila 260 euro per arrivare alla copertura completa delle borse di studio universitarie. "In Piemonte - affermano Cirio e Chiorino - la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e oggi, con l'avvio dei pagamenti anche agli ultimi aventi diritto da parte di Edisu che permetterà di coprire il 100% dei vincitori delle borse di studio, dimostriamo che gli impegni si mantengono con i fatti. Nonostante l'aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità". "Abbiamo scelto - aggiungono - di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio in Piemonte è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito".