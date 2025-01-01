Ricca (Lega), con nuove risorse per ospedale Vco messo fine alle ambiguità

11:22 Mercoledì 25 Febbraio 2026

"Con lo stanziamento di ulteriori risorse per il nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola abbiamo messo fine alle ambiguità e dato priorità alla salute delle persone". E' quanto dichiara Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio regionale. "Grazie alla Lega - aggiunge - già nella scorsa legislatura furono stanziati 200 milioni di euro a fondo perduto. Risorse che abbiamo riconfermato nella legislatura attuale e che dimostrano un impegno concreto che va ben oltre le parole. Negli anni si è parlato di più ipotesi: due ospedali, un ospedale unico, accorpamenti. Per noi il punto resta uno solo: garantire cure sicure e tempestive, reparti completi e personale sufficiente agli abitanti della Provincia. La nuova struttura ospedaliera che nascerà a Piedimulera risponde a queste esigenze e segna un impegno preciso che la Lega anche ieri ha ribadito con convinzione e continuerà a portare avanti".

