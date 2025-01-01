Ricca (Lega), con nuove risorse per ospedale Vco messo fine alle ambiguità

"Con lo stanziamento di ulteriori risorse per il nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola abbiamo messo fine alle ambiguità e dato priorità alla salute delle persone". E' quanto dichiara Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio regionale. "Grazie alla Lega - aggiunge - già nella scorsa legislatura furono stanziati 200 milioni di euro a fondo perduto. Risorse che abbiamo riconfermato nella legislatura attuale e che dimostrano un impegno concreto che va ben oltre le parole. Negli anni si è parlato di più ipotesi: due ospedali, un ospedale unico, accorpamenti. Per noi il punto resta uno solo: garantire cure sicure e tempestive, reparti completi e personale sufficiente agli abitanti della Provincia. La nuova struttura ospedaliera che nascerà a Piedimulera risponde a queste esigenze e segna un impegno preciso che la Lega anche ieri ha ribadito con convinzione e continuerà a portare avanti".