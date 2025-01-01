Cth Invest (gruppo Ferrero), nel 2025 ricavi in crescita del 9,9% a 3,25 miliardi

Il gruppo Cth Invest, attraverso la holding belga Cth Invest, società affiliata al gruppo Ferrero, ha chiuso il bilancio al 31 agosto 2025, con un fatturato pari a 3,25 miliardi di euro, in crescita del 9,9% rispetto all'anno precedente. Cth Invest opera nei mercati delle caramelle e dei biscotti e include Ferrara Candy Company - asset acquisito dal gruppo guidato da Giovanni Ferrero negli Stati Uniti - Fine Biscuits Company e Fox's Burton's Company. "Il gross margin - spiega la società in una nota - ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, riflettendo la solida base operativa del gruppo, e l'efficacia delle sue strategie di sviluppo e gestione del portafoglio. Il risultato operativo è stato pari a 102 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto all'anno precedente. La crescita è stata alimentata da una solida performance organica, sostenuta dall'innovazione di portafoglio e da acquisizioni strategiche. Questi risultati confermano il successo della visione imprenditoriale e della strategia del gruppo guidata dal suo azionista ultimo, Giovanni Ferrero". "Nel corso dell'esercizio abbiamo registrato una crescita solida, rafforzato la nostra leadership nelle categorie sugar e premium biscuits ed ampliato la nostra presenza e offerta nei mercati chiave" spiega Guido Giannotta, amministratore di Cth Invest. "Nel luglio 2025 abbiamo annunciato l'acquisizione di Cpk Group in Francia, perfezionata nell'ottobre 2025 e che sarà riflessa nell'esercizio 2025/2026. Le performance del Gruppo Cth Invest evidenziano la solidità del gruppo in un contesto competitivo in forte evoluzione, dimostrando una resilienza finanziaria sostenuta da una forte capacità di generare liquidità e offrendo margini per continuare a investire in una crescita duratura. Oltre alla crescita dei ricavi, abbiamo ampliato la capacità produttiva e la forza lavoro globale, rafforzando l'ambizione strategica e la visione di lungo periodo del Gruppo." Al 31 agosto 2025, il Gruppo contava 28 stabilimenti produttivi distribuiti su quattro continenti. Nel periodo considerato, la forza lavoro media globale ha raggiunto 14.004 dipendenti, esclusi i collaboratori di Cpk Group.