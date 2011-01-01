Ripa nuovo direttore generale ospedale di Cuneo

La giunta regionale del Piemonte ha nominato l'attuale vicedirettore della Sanità, Franco Ripa, direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. L'incarico, della durata di tre anni, decorrerà dal 1 marzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Fino al 30 marzo Ripa rimarrà commissario dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, mentre con l'avvio del nuovo incarico non ricoprirà più il ruolo di vicedirettore della sanità regionale. Il neonominato, medico specializzato in igiene e medicina preventiva, era stato fra l'altro direttore sanitario e commissario dell'Aou San Luigi di Orbassano. Dal 2020 è vicedirettore della sanità della Regione Piemonte e responsabile del settore programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. È membro della commissione regionale Ecm, oltre che componente di gruppi tecnici a livello nazionale dedicati alla formazione, alle liste di attesa e per l'aggiornamento dei Lea e appropriatezza. "Con questa nomina - dichiarano congiuntamente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi - la Regione compie una scelta di competenza, serietà e responsabilità. Franco Ripa è un professionista di grande esperienza, con una conoscenza profonda del sistema sanitario regionale e dei processi di programmazione, governo clinico e gestione delle aziende sanitarie".