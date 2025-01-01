Ripa(razione)

Dicono che... la nomina di Franco Ripa al vertice dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo se ha risolto il problema della successione a Livio Tranchida alla guida (prima come direttore e poi commissario) del nosocomio della Granda, ne apre uno al grattacielo. Ripa ancora per pochissimi giorni oltre a svolgere il ruolo di commissario della neonata azienda Regina Margherita-Sant’Anna (cui è destinato Adriano Leli che lascerà Azienda Zero a Massimo D’Angelo) è ancora uno dei tre vice di Antonino Sottile alla direzione regionale della Sanità. E toccherà proprio a Sottile che probabilmente terrà per qualche tempo ad interim il settore della Programmazione sanitaria, individuare il dirigente che prenderà il posto di Ripa. Rumors indicano di guardare non tanto all’interno del grattacielo, quanto tra i dirigenti delle aziende sanitarie.