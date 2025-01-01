Smog, da domani a Torino scatta il semaforo rosso
Peggiora ancora la qualità dell'aria a Torino. Da domani a venerdì compreso, prossimo giorno di controllo, il semaforo antismog passa al rosso, con le conseguenti misure di limitazione del traffico. I dati previsionali forniti oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte evidenziano infatti il superamento per tre giorni consecutivi del valore di 75 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di pm10, le poveri sottili, nell'aria. Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.