Ferita nel rogo di Crans Montana. Elsa trasferita da Zurigo al Cto

La quindicenne di Biella l'ultima degli italiani ricoverati in Svizzera. Le sue condizioni non ne avevano consentito il trasporto. L'elicottero del 118 partirà questa mattina da Torino, nel primo pomeriggio previsto l'arrivo al Centro Grandi Ustionati

Sarà trasferita oggi dall’ospedale di Zurigo al Cto di Torino Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Capodanno a Crans Montana. La ragazza era l’ultima dei giovani italiani feriti nel rogo del Constellation ancora ricoverata in Svizzera: le sue condizioni, infatti, non avevano consentito finora il trasferimento.

Dopo quasi due mesi dalla sciagura, i medici elvetici hanno dichiarato la sua trasportabilità e si è quindi messa in moto la macchina organizzativa coordinata dalla Protezione civile nazionale e attuata, a livello piemontese, dal referente regionale Mario Raviolo. Sarà lui, insieme al personale sanitario e al responsabile dell’elisoccorso regionale Andrea Mina, a recarsi a Zurigo per riportare in Italia la giovane biellese. L’elicottero dell’Emergenza 118, coordinato da Azienda sanitaria Zero, dovrebbe decollare dalla base di corso Marche in prima mattinata, mentre il rientro al Cto è previsto intorno alle 14.

Elsa, nonostante fosse riuscita a uscire dal locale andato a fuoco, aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 60 per cento del corpo. Nelle scorse settimane era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e, a fine gennaio, era stata risvegliata dal coma farmacologico. Le sue condizioni, che comunque permangono gravi, negli ultimi giorni hanno finalmente reso possibile il trasferimento al Centro grandi ustionati del Cto.