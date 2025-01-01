Filosa, "primi segnali positivi nella seconda metà 2025, acceleriamo nel 2026"

"Nella seconda metà dell'anno abbiamo iniziato a vedere i primi segnali positivi di progresso, grazie ai risultati iniziali delle azioni intraprese per migliorare la qualità, alla solida esecuzione dei lanci della nostra nuova ondata di prodotti e al ritorno alla crescita del fatturato. Nel 2026 il nostro focus sarà continuare a colmare i gap di esecuzione del passato, accelerando ulteriormente verso un ritorno a una crescita profittevole". Così l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, commenta i risultati del 2025 e l'andamento nel nuovo anno. "I nostri risultati dell'esercizio 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all'interno di una gamma completa di tecnologie: elettrica, ibrida e a combustione interna", spiega Filosa.