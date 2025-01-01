Uilm Torino, Stellantis riconosca "una tantum" ai lavoratori
"Non è giusto che i lavoratori Stellantis, che con la cassa integrazione già pagano le scelte sbagliate del precedente management, non percepiscano il premio di risultato". Lo dichiara Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino. "Ci auguriamo - afferma Paone - che l'azienda, con senso di responsabilità, nonostante il risultato negativo, riconosca una 'una tantum' a tutti i lavoratori, come già fatto in passato da altre aziende del gruppo".