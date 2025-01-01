Referendum, Zangrillo: "parliamo di un passaggio storico"

"Parliamo di un passaggio storico: si supera il sistema delle correnti e si afferma una reale parità tra accusa e difesa, garantendo a ogni cittadino la certezza di trovarsi davanti a un magistrato autenticamente terzo". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, segretario regionale Fi in Piemonte, inaugurando una nuova sede di Forza Italia a Valenza (Alessandria). "Il confronto con i cittadini - ha detto Zangrillo - è la linfa vitale di ogni buona riforma: vanno coinvolti in un dialogo serio. Sostenere il 'Sì' è una scelta di responsabilità che riguarda la vita delle persone e la fiducia nelle istituzioni". "E' una battaglia di libertà - ha aggiunto - portata avanti con determinazione per decenni dal nostro presidente Silvio Berlusconi, che per primo ha indicato la strada di una giustizia libera da condizionamenti. Il 22 e 23 marzo si può compiere la scelta chiara di dare all'Italia un sistema giudiziario più equilibrato, trasparente e giusto". A Valenza si vota anche il 25 e 26 maggio per il Comune, il cui sindaco uscente è il leghista Maurizio Oddone).