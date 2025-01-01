Oggi sciopero di 24 ore del trasporto aereo, cancellati il 55% dei voli Ita

Disagi per chi si sposta in aereo oggi per lo sciopero di 24 ore del settore. A incrociare le braccia sono i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti. E' interessato, fino a 24 ore, il personale sia di terra che di volo delle compagnie Ita Airways, easyJet per uno stop proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Per Vueling, invece, uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato. Ita airways ha fatto sapere nei giorni scorsi di essere stata costretta ad annullare il 55% dei voli (circa 160 voli secondo i sindacati). Si è conclusa la prima fascia di garanzia (dalle 7 alle 10) mentre una seconda è prevista dalle 18 alle 21.