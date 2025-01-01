Rebola gestirà le attività della Biblioteca Civica Centrale

Ogr, Fondazione Crt e Città di Torino insieme per l'avvio del nuovo polo culturale della città, la Biblioteca Civica Centrale in corso di realizzazione nell'ex sede di Torino Esposizioni. Il percorso di collaborazione è stato definito oggi nel corso del consiglio di amministrazione di Ogr Torino e si inserisce nell'ambito di un più ampio accordo strategico con la Fondazione Crt nell'ambito culturale. Maurizia Rebola, già direttrice del Circolo dei Lettori e attualmente direttrice delle Ogr, lavorerà, in forma di distacco, a supporto della Città di Torino nella fase di avvio del nuovo progetto. Avrà il compito di organizzare il calendario e coordinare le attività di animazione culturale del nuovo polo, nell'ambito della convenzione che ha già assegnato la gestione degli spazi culturali all'interno della nuova Biblioteca a Fondazione per la Cultura Torino. Il tutto in stretto raccordo con il Servizio Biblioteche Civiche della Città di Torino che gestirà il servizio bibliotecario così come per le altre biblioteche cittadine. "La collaborazione strategica e la decisione assunta oggi si inseriscono in un percorso istituzionale condiviso volto a valorizzare l'ex Torino Esposizioni quale nuovo fulcro culturale cittadino. Quello della nuova Biblioteca Civica Centrale è un progetto su cui come amministrazione crediamo moltissimo certi che saprà offrire non soltanto una bellezza architettonica ritrovata ma un nuovo polo culturale e turistico" spiega il sindaco Stefano Lo Russo. "Si consolida e si rafforza la sinergia tra Fondazione Crt, Ogr e Città di Torino per lo sviluppo del territorio: integrare esperienze e competenze ci permette di contribuire alla nascita di un nuovo polo culturale per la città. La nuova Biblioteca non sarà solo uno spazio restituito alla collettività, ma un luogo di incontro, produzione culturale e partecipazione, aperto alle energie creative del territorio" affermano la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi e il presidente di Ogr Torino Davide Canavesio.