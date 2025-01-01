I camici di Chiarelli

Dicono che…Marina Chiarelli ne abbia combinata un’altra delle sue. L’assessore alla Cultura è tornata oggi nella sua Novara, in occasione della consueta cerimonia del camice bianco, con cui l’Università del Piemonte Orientale dà il benvenuto agli studenti al terzo anno di Medicina che inizieranno i tirocini in corsia. Presente in rappresentanza della Giunta Cirio, Chiarelli ha tenuto anche un breve discorso, che non è passato inosservato seppur per il verso sbagliato.

Nel consegnare i camici infatti, l’assessore si è detta “soddisfatta di darlo a questi infermieri”, ignorando che si trattasse di futuri medici e suscitando un’inevitabile reazione d’ilarità da parte del pubblico. Ma si è trattato di un innocente lapsus, penserete voi. In tal caso sarebbe doppio, visto che il riferimento agli infermieri è tornato due volte. Da tempo in rotta con Fratelli d’Italia dopo essere stata scaricata dal suo padrino politico Gaetano Nastri ed aver perso le deleghe a Turismo e Sport in favore del collega di partito Paolo Bongioanni, con questa uscita infausta la bionda Marina si è alienata anche più di qualche simpatia tra i futuri dottori. Un trionfo, insomma.