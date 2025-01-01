SANITÀ AL TOP

I migliori ospedali (per Newsweek): Gemelli in testa, Molinette 13° posto

La classifica annuale della rivista statunitense, per quanto riguarda l'Italia, assegna il podio al policlinico romano, seguito dal Niguarda. Il Piemonte fuori dai primi dieci. Il nosocomio torinese nell'elenco mondiale è al 221° posto. I punteggi degli altri ospedali piemontesi

Puntualmente, ogni anno, Newsweek pubblica la classifica dei migliori ospedali del mondo, almeno in base ai parametri utilizzati dalla rivista statunitense in collaborazione con la società Statista, leader mondiale nella ricerca e nell’elaborazione dei dati statistici.

In testa alla classifica italiana, con il 92,84%, si colloca il Policlinico Gemelli di Roma, seguito dal Niguarda di Milano e dall’Humanitas di Rozzano. Nei primi dieci non compare alcuna struttura del Piemonte, che vede il suo miglior ospedale – la Città della Salute di Torino – al 13° posto con il 77,75%.

Piemonte fuori dalla top ten

Appena tre posizioni dopo si trova il Mauriziano (75,66%), mentre bisogna scendere fino alla posizione 51 per individuare il San Giovanni Bosco di Torino (70,72%), che precede l’ospedale Cardinal Massaia di Asti (68,87%) al 79° posto.

All’86ª posizione compare l’ospedale Santi Antonio e Biagio-Cesare Arrigo di Alessandria, con un punteggio del 68,56%, mentre due posti più sotto si piazza il Santa Croce e Carle di Cuneo, che in un’altra classifica era stato indicato come il miglior ospedale d’Italia.

Gli altri piemontesi in graduatoria

Al 98° posto si trova il presidio ospedaliero di Vercelli, seguito dall’Humanitas Gradenigo di Torino al 101°. Chiude l’elenco regionale il nosocomio di Mondovì (104°), che precede direttamente il San Luigi Gonzaga di Orbassano e, più in basso nella graduatoria, il Cottolengo (114°), quindi gli ospedali di Pinerolo (129°) e Rivoli (132°).

La classifica mondiale

Per quanto riguarda la graduatoria mondiale, sono dodici – su una lista complessiva di 250 – gli ospedali italiani che figurano tra i migliori del pianeta nella classifica giunta alla sua ottava edizione. Quest’anno sono stati valutati oltre 2.500 ospedali, con un riconoscimento speciale assegnato alle 250 migliori istituzioni a livello globale.

I primi cinque classificati sono la Mayo Clinic-Rochester (Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Toronto), la Cleveland Clinic (Cleveland), il Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma) e il Massachusetts General Hospital (Boston).

La dozzina italiana si apre con il Policlinico universitario Gemelli di Roma (33° posto), seguito dall’Istituto clinico Humanitas (51°), dall’Ospedale San Raffaele di Milano (57°), dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna (76°), dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (104°), dall’Azienda ospedaliera di Padova (127°), dall’Ospedale San Matteo di Pavia (134°), dall’Azienda ospedaliera di Verona-Ospedale Borgo Trento (142°), dall’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze (192°), dal Policlinico di Modena (198°), dall’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma (203°) e dalla Città della Salute di Torino, al 221° posto.