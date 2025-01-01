Confagricoltura Piemonte, bene i fondi per l'agrisolare

Soddisfazione per il nuovo bando sull'agrisolare, che prevede una dotazione aggiuntiva di 800 milioni, arriva dal presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia. La misura è pensata per sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo. "Si tratta - sottolinea Allasia - di una misura che consentirà alle imprese agricole di abbattere i costi energetici senza sottrarre suolo alla produzione alimentare. Confagricoltura è tra i principali sostenitori del progetto sin dalla sua genesi. Ringraziamo il governo italiano per la fondamentale interlocuzione con le istituzioni europee, che ha permesso di ottenere l'aumento delle risorse lungo questo percorso". Il bando finanzia l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati rurali, inclusi stalle, cantine, magazzini e serre su tutto il territorio nazionale, prevedendo un contributo a fondo perduto dell'80%.