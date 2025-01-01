Nasce Centro Studi Dad Dottorato e Imprese Politecnico di Torino

Nasce il Centro Studi Dad Dottorato e Imprese di Architettura e Design del Politecnico di Torino, iniziativa del Dipartimento pensata come uno spazio di incontro stabile tra università e aziende sui temi del progetto, della tecnologia, del patrimonio e del design in ambito architettonico. Il Centro punta a mettere in dialogo competenze accademiche, sperimentazione progettuale e know-how operativo, con l'obiettivo di trasformare la ricerca in soluzioni concrete, replicabili e sostenibili per il mercato e la società di oggi, con particolare riferimento al settore dell'Architettura e del Design. L'idea alla base del nuovo centro studi è di collegare i tre programmi di Dottorato del Dad dedicati rispettivamente al Progetto architettonico e alla Storia, al Patrimonio architettonico, alla Tecnologia e al Design con le eccellenze del settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile, presenti sul territorio piemontese, fortemente orientate all'innovazione. Il Centro Studi vuole superare la frammentazione tra ricerca universitaria e piccoli nuclei aziendali di ricerca e sviluppo, nell'ambito dell'Architettura e del Design, per dar vita a una rete capace di mettere a fattore comune risultati, competenze e visioni.