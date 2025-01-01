Servizio civile universale in Anpas, 184 posti disponibili in Piemonte

Sono 184 i posti di Servizio civile universale offerti da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a mettersi in gioco nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell'assistenza e dell'educazione e promozione culturale. Il Servizio civile universale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore, con un assegno mensile di circa 520 euro. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, entro le ore 14 dell'8 aprile prossimo. L'accesso alla piattaforma avviene tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, per tutti i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero. I volontari in servizio civile del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118 saranno coinvolti direttamente nelle attività di soccorso, affiancando i volontari soccorritori esperti delle Pubbliche assistenze piemontesi. Accanto al settore sanitario, Anpas Piemonte promuove progetti di Servizio civile anche nell'ambito dell'assistenza ed educazione e promozione culturale. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'inclusione: Anpas riserva specifici posti ai giovani con bassa scolarizzazione nei progetti del settore assistenza e a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica nei progetti di educazione. "In un tempo in cui il volontariato assume un ruolo sempre più centrale nel sistema di welfare territoriale, il contributo dei giovani diventa energia nuova, capacità di innovazione e garanzia di continuità per il nostro movimento", commenta Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte.