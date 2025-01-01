Weekend con clima primaverile, lieve maltempo solo al Nordovest

Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo quasi ovunque, con un clima tipicamente primaverile. Tuttavia, ci sarà una piccola insidia al Nord-Ovest: tra domenica e lunedì torneranno delle piogge tra Piemonte e Liguria, in probabile estensione a Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'. In una situazione atmosferica letteralmente dominata dall'alta pressione, con l'anticiclone africano che "blocca qualsiasi perturbazione" e fa salire le temperature fino a 10 gradi oltre la media del periodo, spiega Tedici, "le piogge al settentrione saranno una goccia in mezzo al mare e non scalfiranno il clima mite, ma avranno il grande merito di spazzare via per qualche giorno le fitte e insalubri nebbie della Val Padana, migliorando la qualità dell'aria". "Già da martedì - precisa Tedici - l'alta pressione si riprenderà, però, anche il Nord, facendoci rientrare a pieno titolo nella fase di tempo stabile ovunque, nubi basse lungo le coste del Centro-Nord, ritorno delle nebbie in pianura, sole e caldo anomalo in montagna, mari calmi e venti deboli". Il caldo anomalo, in particolare, ha fatto registrare 22 gradi all'ombra a Roma e ben 12 a Cortina d'Ampezzo. E non riguarda peraltro solo l'Italia: si registrano anomalie clamorose, fino a +15 gradi, tra Germania e Polonia, mentre il maltempo e le nevicate sono confinati all'estremo nord, tra Islanda, Isole Britanniche e Norvegia." Nel dettaglio: Venerdì 27. Al Nord: grigio in pianura per nebbie o nubi basse, sole e clima mite in montagna. Al Centro: bel tempo, nubi sparse sulle coste tirreniche. Al Sud: soleggiato e caldo anomalo. Sabato 28. Al Nord: nubi in parziale aumento al Nord-Ovest, ancora nebbie ad est. Al Centro: tempo stabile, nubi basse in Toscana. Al Sud: sole e punte oltre i 20°C. Domenica 29. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; schiarite ad est. Al Centro: nubi sparse, ma generalmente asciutto. Al Sud: splendido, stabile e primaverile. Tendenza: da martedì ritorno prepotente dell'alta pressione anche al Nord. Prosegue la fase stabile, mite e "monotona" su tutta la Penisola.