In Piemonte nel 2025 record di donazioni e trapianti, più 8%

In Piemonte il 2025 è stato un anno record per la donazione e il trapianto di organi, con 172 donatori, 39,3 per milione di popolazione, il secondo miglior risultato di sempre, e 536 trapianti, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. La Città della Salute e della Scienza di Torino, con 488 trapianti, si conferma azienda leader a livello nazionale. Le opposizioni alla donazione sono state al 26,6%. Dati, sottolinea l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, "straordinariamente positivi che certificano la grande capacità di tutti coloro che operano a livello di trapianti in Piemonte". "E la candidatura, all'interno del piano socio sanitario, che prevede un Irccs sui trapianti nella Città della Salute e della Scienza di Torino - aggiunge - fa parte del percorso comunicativo dell'assoluta eccellenza di questo settore. Non abbiamo bisogno di un bollino di qualità per i nostri operatori, sappiamo essere tra i migliori a livello globale, ma abbiamo bisogno che questo venga certificato da un ente esterno e che il ministero della Salute punti su questo". Nel dettaglio, nel 2025 sono stati effettuati 536 interventi, per un totale di 581 organi trapiantati, cinque volte in combinazioni simultanee nello stesso ricevente. Il centro trapianto di fegato della Città della Salute, con 194 trapianti, e il centro trapianti di rene, con 240 interventi, si confermano ai vertici italiani.