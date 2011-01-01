Inps, entro l'estate un portale per le imprese

Entro l'estate l'Inps rilascerà un portale per le Imprese che "faciliterà ulteriormente il lavoro degli intermediari" e sarà "un ulteriore passo avanti di un nuovo rapporto con le imprese". Lo ha detto il presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, nel corso di un evento sull'IA ricordando l'avvio del portale per le famiglie e la genitorialità. "Le imprese, ha detto, sono un player strategico per l'Istituto. Dal tessuto economico e produttivo passano i contributi di 24 milioni di assicurati". "Abbiamo puntato da subito sulla digitalizzazione dei servizi - ha detto - e in appena 6 mesi dal mio insediamento, nel dicembre 2024, abbiamo lanciato la nuova app dell'Istituto: semplice, intuitiva, molto simile a quella delle banche. In poco più di un anno, 4,5 milioni di download e 300 milioni di accessi autenticati ai servizi. Nel giugno dello scorso anno è nato il Portale giovani. Una piccola rivoluzione nel rapporto con gli under 35. Il primo spazio digitale con 50 servizi dell'Istituto dedicati a loro. Ma non ci siamo fermati alla piattaforma. Per promuovere la cultura previdenziale siamo andati nelle scuole, nelle università, nei centri di formazione professionale, nelle scuole dell'Esercito, nelle imprese. Abbiamo chiesto aiuto agli influencer, alle famiglie, ai nonni. A questi ultimi su oltre 7 milioni di buste con le tradizionali comunicazioni dell'Istituto abbiamo inserito un QR Code".