Ordine dei commercialisti di Torino, assegnate le cariche

Sotto la presidenza di Salvatore Regalbuto si è riunito il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino per l'assegnazione delle cariche istituzionali, dopo le elezioni del 15 e 16 gennaio scorsi. Vicepresidente è stata eletta Federica Balbo, consigliera segretaria Paola Aglietta, Tesoriere Stefano Spina. Emanuela Barreri è stata nominata presidente del Comitato Pari Opportunità. Il Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. Nel corso della riunione, che si è svolta nella sede del Consiglio dell'Ordine, Regalbuto ha sottolineando l'importanza di un lavoro condiviso e orientato alla tutela della professione, alla valorizzazione delle competenze degli iscritti e al rafforzamento del ruolo istituzionale dell'Ordine nel territorio.