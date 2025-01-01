Fassino, Carpanini è nella nostra memoria e nel nostro cuore

"Sono passati venticinque anni dalla improvvisa scomparsa di Domenico Carpanini, vicesindaco di Torino colpito da un mortale malore mentre svolgeva la prima iniziativa elettorale da candidato dell'Ulivo a sindaco. Il tempo non ha logorato nella memoria di chi lo ha conosciuto la dedizione alla città, la passione politica, il rigore istituzionale unite a straordinaria umanità e generosità. E per questo continueremo a portarlo nel cuore". Con queste parole l'ex sindaco di Torino Piero Fassino rende omaggio a Domenico Carpanini nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa.