Fassino, Carpanini è nella nostra memoria e nel nostro cuore

16:23 Venerdì 27 Febbraio 2026

"Sono passati venticinque anni dalla improvvisa scomparsa di Domenico Carpanini, vicesindaco di Torino colpito da un mortale malore mentre svolgeva la prima iniziativa elettorale da candidato dell'Ulivo a sindaco. Il tempo non ha logorato nella memoria di chi lo ha conosciuto la dedizione alla città, la passione politica, il rigore istituzionale unite a straordinaria umanità e generosità. E per questo continueremo a portarlo nel cuore". Con queste parole l'ex sindaco di Torino Piero Fassino rende omaggio a Domenico Carpanini nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa. 

print_icon