Magna Carta

La riforma della giustizia, la vera posta in gioco. È il tema del dibattito organizzato dall’associazione Magna Carta in programma il prossimo 16 marzo alle ore 18 al Circolo della Stampa in corso Stati Uniti 27 a Torino.

L’associazione, che fa riferimento ai principi liberali e cristiani, è federata alla fondazione romana presieduta da Gaetano Quagliariello, ex ministro per le riforme costituzionali. Al confronto sulla giustizia parteciperanno due magistrati e due esponenti politici.

L’introduzione all’evento sarà di Stefano Rigon, presidente dell’associazione Magna Carta Nord Ovest. A confrontarsi sulla visione della magistratura saranno Francesco Saluzzo, ex procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, e Antonio Rinaudo, già pubblico ministero distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Torino. La visione politica invece sarà affidata al confronto tra Anna Rossomando, vice presidente del Senato, ed Enrico Costa, già ministro per gli affari regionali e le autonomie.

A moderare sarà il professor Paolo Ferrua, emerito di diritto processuale penale all’Università di Torino.