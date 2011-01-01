Filma un ladro dal terrazzo di casa e lo fa arrestare

Dall'alto del suo terrazzo di casa ha notato e filmato un uomo con cappellino, occhialini scuri e zaino in spalla aggirarsi in modo sospetto e ha subito avvisato il 112 appena lo ha visto aprire il bagagliaio di un'auto parcheggiata. Così i carabinieri del Nucleo radiomobile di Torino sono arrivati in pochi minuti in Corso Matteotti e lo hanno fermato. In mano, l'uomo - un italiano senza fissa dimora, di 48 anni - teneva stretto un beauty case a fiori con all'interno profumi e prodotti per il makeup. Nello zaino, invece, alcune sciarpe da donna della Juventus. Tutto materiale di cui il 48enne non era in grado di giustificarne il possesso. Grazie alla testimonianza del cittadino che ha chiamato il 112, i militari hanno potuto accertare che il quarantottenne si era impossessato di un trolley riposto all'interno del bagagliaio di un'autovettura parcheggiata in strada e di proprietà di una coppia di turisti. Insospettito però dal troppo via vai di macchine, aveva deciso di tornare indietro e rimettere la valigia al proprio posto, tentando di allontanarsi dal veicolo. Le pattuglie dei carabinieri lo hanno però rintracciato a pochi metri con ancora parte della refurtiva. L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e tradotto presso la casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' a disposizione dell'autorità giudiziaria.