In corso lo sciopero dei treni proclamato da Sgb-Cub

E' in corso da ieri sera alle 21.00 lo sciopero del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub trasporti. La protesta terminerà alle 20.59 di oggi. E' invece terminato alle 5.59 lo sciopero proclamato sempre per i trasporti da parte dell'Usb, iniziato ieri alle 22.00. Non sono previste fasce di garanzia non essendo un giorno feriale. Trenitalia segnala che nella giornata "i treni possono subire cancellazioni o variazioni" e indica il link dove sono consultabili i treni a media e lunga percorrenza garantiti. L'agitazione sindacale - scrive la società - "può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione". I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.