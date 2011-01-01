Sciopero treni, disagi nelle stazioni torinesi

Si registrano disagi anche nelle stazioni torinesi per lo sciopero del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub trasporti dalle 21 di ieri alle 20.59 di oggi. I problemi riguardano al momento soprattutto alcuni treni regionali e del servizio ferroviario metropolitano di Torino. Dall'inizio della mattinata e fino a metà del pomeriggio, alla stazione di Porta Nuova, la principale del capoluogo piemontese, sono diverse le corse cancellate, come quelle da e per Chivasso, Savona, Genova Sampierdarena, quelle in arrivo da Susa e Cuneo e per Bardonecchia.