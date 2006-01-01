Papilloma virus, le iniziative della Regione in Piemonte

In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l'Hpv (Human Papilloma Virus) che si celebra il 4 marzo, la Regione Piemonte organizza una serie di iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute su tutto il territorio regionale. Nelle Asl di Torino, Asti e Novara il 4 marzo è previsto un open day per la vaccinazione anti-Hpv con accesso libero e screening gratuito. In quella di Alessandria per tutto marzo gli ambulatori vaccinali osserveranno turni di apertura straordinaria per favorire il completamento dei cicli vaccinali. In quella di Biella è prevista una giornata vaccinale il 9 marzo per i nati tra il 2010 e il 2014. La Asl Cn1 organizza l'open day il 4 marzo per i nati prima del 2014, la Cn2 fa l'open day il 5 marzo con accesso libero. Le Asl di Vercelli e del Vco organizzano l'open day il 6 marzo. Il Papillomavirus umano è molto diffuso e contagioso. Si trasmette per via sessuale e può causare patologie tra cui lesioni precancerose e tumori. Tra le malattie benigne ci sono verruche genitali e papillomatosi respiratoria ricorrente, che può causare difficoltà a respirare o parlare. Tra le patologie maligne, i tumori al collo dell'utero, ai genitali, alla bocca e alla gola. Il 93% dei casi di carcinoma cervicale è causato da un'infezione persistente da papillomavirus. Si tratta del quarto tumore maligno per incidenza e mortalità tra le donne. In Piemonte la vaccinazione è gratuita per ragazze e ragazzi nell'undicesimo anno di vita uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso, soggetti affetti da Hiv, donne con lesioni della cervice uterina di grado Cin2 o superiore, tutte le donne nate dal 1993 in poi e tutti gli uomini nati a partire dal 2006. Chi non si rientra in queste categorie può vaccinarsi a prezzo di costo rivolgendosi al Servizio vaccinale della propria Asl.