Truffatori arrestati con un chilo di oro nello zaino

Due ventenni napoletani arrestati per truffa e un chilo di oro recuperato: questo il risultato di una operazione dei carabinieri di Biella. Una anziana residente in un Comune nel circondario ha ricevuto la chiamata da un falso carabiniere, che affermava di dover fare un controllo sugli ori custoditi in casa. La donna si è fatta convincere e ha radunato tutti i preziosi: il falso carabiniere è arrivato e ha sostenuto che quelli erano oggetti provenienti da una rapina. Quindi ha fatto firmare alla donna un falso rapporto, per rendere tutto ancora più veritiero, prima di allontanarsi con l'oro. Il truffatore insieme a un complice aveva poi raggiunto la stazione di Biella per rientrare a casa, ma il loro atteggiamento ha insospettito un uomo che ha chiamato i carabinieri, quelli veri. I militari hanno eseguito un controllo trovando nello zaino dei due oltre un chilo di oro. Le indagini hanno permesso di ricostruire i loro spostamenti nel Biellese fino a individuare la vittima, alla quale è stata riconsegnata la merce rubata. Per i due ventenni è scattato l'arresto.