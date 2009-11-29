Associazione Pannella, dedichiamo attacco a Iran a Francone

L'Associazione Marco Pannella di Torino dedica alla memoria di Enzo Francone quanto sta avvenendo da ieri in Medio Oriente, con l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. "Enzo Francone - si legge in una nota -, importante esponente del Fuori, il primo movimento gay italiano ed esponente di rilievo del Partito Radicale di Torino, il 25 marzo 1979 (47 anni fa!) si recò a Teheran e venne arrestato davanti al carcere dove venivano imprigionati gli omosessuali che il nuovo regime rivoluzionario teocratico komeinista, appena insediatosi, voleva poi eliminare con la pena di morte". "Era solo, fu arrestato, malmenato e rispedito in Italia. Voleva denunciare quello che il nuovo regime si accingeva a fare in Iran al grido di Rivoluzione e con il supporto di tutta la sinistra italiana e parte di quella europea". Al suo rientro a Torino "tenne una conferenza stampa dove mostrò i segni delle violenze subite sul suo corpo, in particolare sulle gambe. Fu quasi del tutto inascoltato, come spesso è accaduto e ancora accade verso i Radicali. Con Angelo Pezzana ed Enzo Cucco si cercò per anni di denunciare la barbarie di quel regime nazi-teocratico nell'indifferenza generale, anzi, si incrementava sempre più lo scambio commerciale e il business di Stato. Enzo Francone ci ha lasciati 29 novembre 2009 quando era ancora attivista Radicale in qualità di tesoriere dell'Associazione Radicale Certi diritti".