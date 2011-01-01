Centinaia di giovani iraniani in festa a Torino

Dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti a Teheran, centinaia di iraniani, fra i quali molti studenti, sono scesi in strada la notte scorsa a Torino per festeggiare il giorno in cui "la tirannia si è dissolta". Bandiere, balli, canti, musica e bottiglie di brindisi: il ritrovo, a partire dalle 21, è stato al Parco del Valentino. "La fine di un'epoca oscura e l'inizio di una stagione più luminosa, il giorno in cui la speranza è rinata dalle ceneri e il popolo ha respirato di nuovo il profumo della libertà. Un augurio per questa nuova alba", ha scritto sui social l'attivista Saghi Zavareh, postando video dei festeggiamenti. "Il sangue degli innocenti - ha aggiunto - non sarà dimenticato; chiediamo giustizia e saremo noi a scrivere il futuro del nostro Paese". Nel capoluogo piemontese vivono oltre tremila iraniani, la maggior parte dei quali studenti universitari.