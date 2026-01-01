Futuro Nazionale con Vannacci è online, parte il tesseramento

"Da oggi Futuro Nazionale è online. Il tesseramento è ufficialmente aperto. Non è più un'idea. È una realtà che cammina". Lo annuncia sui social il partito di Roberto Vannacci. Nel sito di Futuro Nazionale si spiega: "Il tesseramento 2026 segna una fase fondamentale per la crescita e il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio. Iscriversi significa partecipare attivamente alla vita del movimento, contribuire alla sua organizzazione e sostenere un progetto politico fondato su identità, responsabilità e presenza concreta nelle comunità locali", "Futuro Nazionale è nella fase costituente. Ogni iscrizione rafforza l'organizzazione, consolida la presenza sul territorio e contribuisce alla costruzione di una comunità politica strutturata e consapevole. Aderire oggi significa partecipare alla costruzione di domani".