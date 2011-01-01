Referendum: Tajani, avversari vogliono la rissa, giudizio sul governo è nel 2027

"Siamo in piena campagna elettorale per il referendum. Io sono molto ottimista perché non è un referendum contro qualcuno, ma per cominciare a cambiare l'Italia, così come ci hanno chiesto gli elettori. La riforma" della giustizia "esalta il ruolo del giudice giudicante. Non vogliamo che ci siano commistioni di carriera, come accade in tutti i grandi paesi europei. Noi vogliamo che la politica esca dal governo della magistratura. Siamo stanchi dei troppi errori giudiziari. I nostri avversari vogliono trasformare questo referendum in una rissa politica, noi non caschiamo in questa trappola". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani in collegamento con "l'Accademia della Libertà". "Vogliamo che i cittadini siano bene informati e non siano chiamati a votare sul governo" ma su "una riforma costituzionale. Il giudizio sul governo lo daranno nel 2027", ha aggiunto.