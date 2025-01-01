Genitori studente a Dubai, ieri li hanno fatto scendere in un bunker

"Siamo molto preoccupati per i nostri figli: ieri sera ci hanno raccontato che li hanno fatti scendere nei bunker dei garage dell'hotel perché si sentivano dell'esplosioni. Comprendiamo la situazione ma da parte nostra c'è molta apprensione visto che non ci viene ancora comunicato come questi ragazzi, giovanissimi, potranno e come tornare a casa". Così i genitori di uno studente torinese bloccato a Dubai. Il giovane fa parte dei duecento ragazzi bloccati a Dubai dopo gli attacchi, in città per un'attività extrascolastica organizzata da Wsc Italia - World Student Connection Global Leaders, nell'ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu.