Valle (Pd), "giunta ammette i limiti della Sfm2, ma non dà risposte"

"La risposta dell'assessore regionale ai Trasporti alla mia interrogazione conferma ciò che i pendolari denunciano da mesi: la linea Sfm2 Torino-Pinerolo-Chivasso continua a essere fragile, inaffidabile e incapace di garantire un servizio dignitoso, nonostante i tre mesi di interruzione estiva e gli investimenti annunciati". Così il consigliere regionale del Partito democratico Daniele Valle commenta l'esito dell'interrogazione presentata per fare chiarezza sulla situazione della tratta. "Chiediamo - sottolinea - un piano straordinario di gestione del servizio, un monitoraggio trasparente e interventi urgenti per ridurre ritardi e soppressioni. La mobilità sostenibile non può essere solo uno slogan: deve essere una priorità concreta per la Regione Piemonte". "Dalla risposta dell'assessore - spiega Valle - emerge che i lavori del 2025, pur finanziati con risorse Pnrr, non hanno prodotto miglioramenti tangibili sulla puntualità. La giunta attribuisce i disservizi alla natura 'delicata' della linea, al binario unico, ai passaggi a livello e agli apparati tecnologici obsoleti, riconoscendo che anche 'eventi minimi o esterni all'esercizio ferroviario' possono generare ritardi. Non possiamo certo essere soddisfatti da questa spiegazione dal momento che i cittadini hanno subito mesi di disagi, soppressioni improvvise e ritardi sistematici, soprattutto nelle fasce pendolari, senza ricevere alcun beneficio concreto". Secondo il consigliere dem "la Regione continua a affrontare le emergenze senza una strategia complessiva per rendere la linea davvero affidabile".