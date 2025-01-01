Fimmg Piemonte, "subito l'accordo regionale per le case di comunità"

"La Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) Piemonte esprime forte preoccupazione per le iniziative assunte unilateralmente da alcune aziende sanitarie, che stanno sollecitando i medici di medicina generale ad aderire a non meglio definite attività presso le case della comunità e gli ospedali di comunità in assenza di un Accordo Regionale condiviso". Così il segretario regionale, Roberto Venesia, in seguito "all'invio - si legge in una nota - di una richiesta di adesione da parte del direttore generale dell'Asl To3 Giovanni La Valle ai medici dell'Asl To3". "La medicina generale non ha mai messo in discussione la necessità di contribuire alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale prevista dal Dm77, né l'urgenza di rendere operative le nuove strutture nei tempi imposti dal Pnrr", aggiunge Venesia. Ma, prosegue la nota, "in sede di Comitato regionale è stato concordato l'avvio imminente del tavolo di trattativa per la definizione di un accordo regionale che disciplini in modo chiaro ruoli, modalità operative, impegni orari e riconoscimenti professionali ed economici. Qualsiasi iniziativa anticipatoria e disomogenea da parte delle Asl rischia di generare confusione, disuguaglianze territoriali e una comprensibile difficoltà di adesione da parte dei professionisti". Per questo la Fimmg Piemonte - aggiunge Venesia - "chiede formalmente all'assessore Riboldi di assumere un ruolo attivo di garanzia, affinché tutte le aziende sanitarie si attengano alle regole e attendano le indicazioni regionali prima di procedere con il coinvolgimento della medicina generale".