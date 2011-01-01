A Torino il semaforo antismog torna bianco, solo misure strutturali

Dopo una settimana di stop si diesel, torna bianco il semaforo antismog a Torino. Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, da domani a mercoledì 4 marzo, prossimo giorno di controllo, saranno in vigore solo le misure strutturali di limitazione del traffico. Da domani quindi potranno tornare a circolare i veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di Pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.