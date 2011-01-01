Valditara, possibile rientro studenti da Dubai tra il 4 e 6 marzo

"Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione degli studenti italiani a Dubai. In raccordo con il Ministero degli Esteri si sta lavorando per garantire un rientro rapido e soprattutto sicuro. L'obiettivo è riportarli a casa il prima possibile e dalle ultime informazioni dovrebbe esserci una finestra fra il 4 e il 6 di marzo per poter organizzare il rientro". E' quanto ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, in visita alla scuola Emilio Gola di Olgiate Molgora (Lecco).