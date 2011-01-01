Conticelli (Pd), osservatorio Torino-Lione torni a scala territoriale

"La nuova tratta Avigliana-Orbassano è fondamentale perché altrimenti il Piemonte e Torino sarebbero tagliati fuori dall'Alta capacità Milano-Lione, un rischio che una regione che vuole collocarsi come strategica e propulsiva nel cuore dell'Europa e che produce non può e non deve assolutamente correre. Stiamo lavorando a un documento da condividere in Consiglio regionale affinché l'Osservatorio sulla Torino-Lione torni ad avere una declinazione territoriale in quanto nato proprio per accompagnare la progettazione dell'opera attraverso il confronto con le esigenze e le vocazioni dei territori attraversati". Lo dichiara Nadia Conticelli, consigliera regionale Pd e vicepresidente della seconda commissione trasporti. "Lo sviluppo del territorio - prosegue - riguarda direttamente le amministrazioni locali e non è disgiunto dalla sua salvaguardia. Accogliamo con favore che la Giunta regionale concordi su questo spirito dell'iniziativa, ma si rende necessario ora che il Consiglio e gli amministratori locali siano coinvolti nella fase in cui si decidono le modalità della declinazione regionale dell'Osservatorio, che non può ridursi a una funzione meramente tecnica in fase di approvazione dei progetti. Questa settimana inoltre si avvierà l'approfondimento conoscitivo in seconda commissione sulla situazione del trasporto pubblico delle infrastrutture piemontesi".