Aggredisce la figlia, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 49 anni, residente in una cascina del basso Biellese, è stato arrestato dai carabinieri dopo avere aggredito la figlia a casa di lei. La ventenne ha chiamato il 112, spiegando la situazione e dicendo che il padre era ubriaco e non voleva andarsene. Già noto alle forze dell'ordine, è intervenuta una pattuglia della stazione di Salussola. Ne era nata una discussione e l'uomo le aveva lanciato addosso dei piatti, colpendola e ferendola lievemente, per poi perdere l'equilibrio e cadere rovinosamente a terra ferendosi. L'uomo è stato portato in ospedale per delle medicazioni e i carabinieri hanno raccolto la testimonianza della giovane, scoprendo che quell'episodio era solo l'ultimo di una serie di minacce, ingiurie e percosse che andavano avanti da mesi, mai denunciate per timore di ritorsioni. Le indagini hanno poi portato a scoprire che l'uomo aveva una pistola nascosta in casa, un revolver 357 Magnum, e un centinaio di munizioni. Il 49enne è stato arrestato per "atti persecutori" e "detenzione abusiva di armi e munizioni" e condotto in carcere.