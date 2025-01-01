Borsa: l'Europa in caduta libera, Milano -3,8%

Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. I mercati valutano gli impatti sulla crescita economica globale, dopo il balzo di petrolio e gas. In tensione i titoli di Stato del Vecchio continente. Tra i listini è maglia nera Milano (-3,8%). Pesanti anche Madrid (-3,2%), Francoforte (-2,8%), Parigi (-2,2%) e Londra (-2%). In picchiata i future di Wall Street dove il Nasdaq 100 cede il 2% e lo S&P 500 l'1,6 per cento.