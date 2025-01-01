Pnrr: Regioni, "bilanciare esigenze rapidità e tutele interessi sensibili"

"Sul tema della semplificazione, nell'esprimere un apprezzamento perché questo decreto legge" Pnrr "è molto importante per tutti, per raggiungere gli obiettivi e per riuscire a completare l'azione stessa della messa a terra del Pnrr, si ritiene necessario un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rapidità e le tutele degli interessi sensibili anche al fine di evitare possibili contenziosi nonché l'aggravio operativo per le amministrazioni". Così il coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, Marco Alparone, in audizione in Commissione Bilancio alla Camera, sul dl Pnrr. In merito al provvedimento sono state illustrate alcune proposte emendative. La prima riguarda "le modifiche normative tese a semplificare e accelerare il rispetto dei tempi dei target del Pnrr per la Missione sei - spiega Alparone - abbiamo avuto modo di confrontarci con il ministro Foti sul raggiungimento dei target rispetto al tema delle case e degli ospedali di comunità e abbiamo convenuto l'importanza della possibilità da parte dell'azienda pubblica di avviare l'esercizio dell'attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale contestualmente alla presentazione dell'istanza". Per quanto riguarda la normativa antincendio, "chiediamo se sia possibile una proroga di ulteriori tre anni dei termini di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche". Un altro punto "è quello di consentire alle Regioni e le Province autonome di costituire con propria legge, un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi da quantificare annualmente con delibera di giunta fino all'1%". "Si chiede anche - prosegue Alparone - un rafforzamento della capacità amministrativa a prorogare i contratti dei professionisti e degli esperti, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026".