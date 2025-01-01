Lo Russo, "situazione in Iran è delicata, ripercussioni su vita quotidiana"

"È una situazione davvero molto delicata, da tanti punti di vista. Si apre adesso una stagione di fortissima instabilità in quell'area globale che avrà delle ripercussioni molto concrete e credo molto rapide sulla nostra vita quotidiana". Così il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche internazionali, nella diretta radio del martedì, a proposito della guerra in Iran. "Dallo stretto di Hormuz - ricorda - transitano moltissime delle forniture energetiche, anche derivanti da quell'area, che arrivano in Europa. Il fatto che vi sia un blocco navale oggi presuppone che ragionevolmente i prezzi di gas e carburanti saliranno. È una situazione davvero complessa, che si aggiunge alle altre situazioni già complesse che abbiamo nel cuore dell'Europa, e che credo debba indurre tutti una profonda riflessione".