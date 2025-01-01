Preti piemontesi bloccati a Gerusalemme per conflitto in Iran

Ci sono anche sedici preti e un diacono piemontesi, in gran parte della Diocesi di Torino, tra gli italiani bloccati a Gerusalemme dopo l'escalation militare tra Israele, Stati Uniti e Iran. I religiosi sarebbero dovuti rientrare in Italia dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, attualmente chiuso. I responsabili dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi sono in costante contatto con il consolato italiano, con la compagnia aerea incaricata del rientro e con il ministero del Turismo israeliano per ottenere informazioni utili. Secondo quanto si apprende, i sacerdoti stanno bene e sono in contatto con l'Italia per definire le modalità del rientro.