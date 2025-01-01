Aggressione a un maestro, chiesti un anno e otto mesi per Don Ali

Un anno e otto mesi di reclusione è la pena chiesta dal pm Roberto Furlan per Alì Said, noto sui social come Don Alì, imputato per l'aggressione a un maestro delle scuole elementari avvenuta a Torino. L'uomo aveva ripreso con il cellulare l'agguato ai danni dell'insegnante, diffondendo poi il video sui social. Quel pomeriggio era presente anche la figlia del docente, una bambina di quattro anni. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Per i due presunti complici il pubblico ministero ha chiesto un anno di reclusione ciascuno. La decisione del giudice è attesa per il 25 marzo.