Film Commission Torino Piemonte festeggia 25 anni con un 2025 record

Con 213 produzioni sostenute, 1.122 giornate di riprese, circa l'8% in più del dato precedente, una spesa diretta di 31 milioni e un impatto economico record di 62 milioni pari a un effetto moltiplicatore di 12,4, il 2025 di Film Commission Torino Piemonte è stato un anno di crescita. Una prospettiva che si conferma anche per il futuro, guardando al 2026 con un primo trimestre che vede già in lavorazione 9 lungometraggi e una serie tv per un numero totale di 48 settimane di lavorazione. Festeggia in positivo i suoi primi venticinque anni la struttura che sostiene lo sviluppo del settore audiovisivo in Piemonte e che punta a ingrandirsi, anche cercando nuovi ulteriori spazi, e a diventare un vero e proprio hub del settore. Fra i numeri in crescita quelli dei sopralluoghi nelle location, 47, delle giornate di casting, passate da 135 a 207, ma soprattutto dei giorni di ripresa, da 200 a 400 per i lungometraggi, da 158 a 213 per le serie tv nonostante il numero invariato rispetto al 2024. "Significa che i progetti si fermano più a lungo sul territorio e questo vuol dire stabilità della filiera", sottolinea la presidente di Fctp, Beatrice Borromeo, che parla di un Piemonte che "in un contesto nazionale che si sta ridefinendo, si attesta come uno degli hub produttivi sul territorio. È il 2026 sta partendo col botto".