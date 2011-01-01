Al Piemonte oltre 5,5 milioni per 25 nuovi progetti Programma Alcotra

Il Piemonte è protagonista di 24 nuovi progetti finanziati dal Programma Interreg Francia-Italia Alcotra: 6 progetti singoli e 18 microprogetti che rafforzano la cooperazione tra Italia e Francia e portano nelle aree del Torinese e del Cuneese oltre 5,5 milioni di euro. "Questo risultato - sottolinea l'assessore regionale Marco Gallo - conferma la capacità del Piemonte di essere protagonista nella cooperazione europea. Parliamo di risorse che generano ricadute concrete sui territori, rafforzano i legami con la Francia e sostengono innovazione, ambiente, cultura e competitività delle nostre imprese". I sei progetti singoli approvati vedono la partecipazione del Piemonte con 23 beneficiari di cui 3 nel ruolo di coordinatore, per un contributo complessivo di oltre 4 milioni e 900mila euro. Rappresentano il cuore strategico del programma: hanno un budget significativo e coinvolgono partenariati strutturati tra enti pubblici, università e centri di ricerca, imprese e organizzazioni del terzo settore. Le tematiche affrontate intercettano alcune delle principali sfide delle aree alpine, dalla transizione ecologica a quella digitale. I 18 microprogetti riguardano cultura, memoria e turismo sostenibile. Il Piemonte partecipa con 20 beneficiari di cui 10 coordinatori, per un contributo che sfiora i 700mila euro. I microprogetti, novità della programmazione 2021-2027, sono pensati per coinvolgere piccole realtà locali come Comuni, imprese e associazioni, attraverso procedure semplificate.